رئيس جامعة القناة يبحث مع وفد الهيئة العربية للتصنيع التسليم النهائي لمشروع التحول الرقمي

اجتمع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، بوفد الهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل تنفيذ مرحلة التشغيل والتسليم النهائي لمنظومات مشروع التحول الرقمي بالجامعة.

وحضر اللقاء الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، والدكتور حسام رفعت نائب مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة، والمحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير أمناء الجامعة المساعدين.

وأكد الدكتور ناصر مندور أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى للمشروع، والتي شهدت إعداد وتجهيز وميكنة المنظومة، موضحا أن لقاء اليوم مع وفد الهيئة العربية للتصنيع من أجل بحث تنفيذ مرحلة التشغيل والتسليم النهائي،

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة انتقاء الأفراد التي تمتاز بالكفاءة من أجل التدريب على برامج مشروع التحول الرقمي، من أجل ضمان حسن التنفيذ وجودة الأداء.

وأشار الدكتور تامر شوقى مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة إلى أنه تم تشغيل 20 موقع إلكتروني لكليات ومعاهد الجامعة والموقع الرئيسي.

وأضاف أنه تم تسليم وتشغيل البوابات الذكية لعبور الطلاب، مشيرا إلى أنه تم إطلاق وتفعيل المنظومات الخاصة بميكنة المخازن،حيث تم تسليم و ميكنة 6 مخازن بالجامعة، و جاري استكمال إطلاق تشغيل ميكنة 30 مخزن فرعي آخر.

كما أوضح الدكتور تامر شوقي أن المنظومة المالية ومنظومة الموارد البشرية وشئون أعضاء هيئة التدريس وإدارة المستشفى التعليمي لطب الأسنان والعيادات ومنظومة الصيانة دخلت مرحلة التشغيل و التسليم النهائي، ويتم تدريب الأفراد بهذه الإدارات حاليا على المنظومة.

يذكر أن وفد الهيئة العربية للتصنيع ضم المهندس كريم أحمد مدير مشروع التحول الرقمي بشركة DMS، والمهندسة يوستينا ماهر و المهندسة سما علاء الدين.