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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لوظيفة عميد معهد الكبد القومي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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انعقدت صباح اليوم اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور صقر أحمد صقر رئيس جامعة المنوفية الأسبق، الدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد عبدالوهاب الأستاذ بجامعة المنصورة،  الدكتور إمام عبداللطيف واكد أستاذ متفرغ بقسم الكبد والجهاز الهضمي وعميد المعهد الأسبق.

هذا وتقدم لشغل منصب عميد معهد الكبد القومي كل من: الدكتور محمد عقل رئيس قسم طب الكبد والجهاز الهضمي، الدكتور أسامة حجازي أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والمدير التنفيذي لمستشفي معهد الكبد، الدكتور محمد شوقي رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بمعهد الكبد القومي، الدكتور أشرف عبدالرؤوف أستاذ الكيمياء الحيوية والمشخصات الجزيئية، الدكتور طه عيد يس أستاذ الجراحة بالمعهد.

الأشعة التشخيصية الدكتور محمد شوقي بجامعة المنصورة رئيس جامعة المنوفية