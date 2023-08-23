ضبط سلاح ناري وكمية من المواد والعقاقير المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما - بندقية خرطوش- 300 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - طبنجة - عدد من الطلقات).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (130 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.