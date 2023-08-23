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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سلاح ناري وكمية من المواد والعقاقير المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بالدقهلية

ضبط سلاح نارى وكمية
ضبط سلاح نارى وكمية من المواد والعقاقير المخدرة بحوزة عنصر
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما - بندقية خرطوش- 300 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - طبنجة - عدد من الطلقات). 
 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه.
 قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (130 ألف جنيه تقريباً).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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