تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما - بندقية خرطوش- 300 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - طبنجة - عدد من الطلقات).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه.
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (130 ألف جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط سلاح ناري وكمية من المواد والعقاقير المخدرة بحوزة عنصر إجرامي بالدقهلية
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما - بندقية خرطوش- 300 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - طبنجة - عدد من الطلقات).
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما - بندقية خرطوش- 300 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - طبنجة - عدد من الطلقات).