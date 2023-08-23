خلال 24 ساعة.. ضبط 91779 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91779 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

-24691 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 1595 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 15 مخالفة موقف عشوائى.

- 18 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.