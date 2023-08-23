الأهلي يخطط لتعديل عقد أكرم توفيق قبل انطلاق الموسم الجديد

يخطط مسئولو النادي الأهلي لتعديل وتمديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد، مع اقتراب عودة اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه عقب الانتهاء من أداء برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

ويرغب الأهلي في الاحتفاظ بأكرم توفيق لأطول فترة ممكنة باعتباره من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق وتقديم الإضافة القوية للفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، بخلاف ترضيته ماديا بما يتناسب مع أهمية اللاعب لدى الجهاز الفني، حيث أنه من اللاعبين الجوكر والذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

ولعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة، بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.

وأصيب أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي مرتين خلال رحلته مع الأهلى الأولى، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2021 والثانية خلال تدريبات المارد الأحمر بالموسم الأخير.

ويبدأ أكرم توفيق فترة الإعداد مع الأهلى بشكل طبيعى بدءا من عودة الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد والمقرر لها الخميس المقبل، بعد تعافيه التام من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وإجراء عملية جراحية والانتهاء من البرنامج التأهيلى الخاص به.