العراق يوجه نداء عاجلا إلى تركيا بشأن إمدادات المياه بنهر الفرات

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجانب التركي، اليوم الأربعاء، إلى زيادة تدفق المياه عبر نهر الفرات خلال الفترة المقبلة.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، والبحث في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وجهود مكافحة الإرهاب بين البلدين.

وأوضح السوداني خلال اللقاء أن العراق جادّ بطرح جميع الملفات، بروح التعاون وحسن الجوار، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن مشروع طريق التنمية هو أفضل مثال على ذلك بما يمثله من كونه أحد أهمّ الممرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، ويحوي الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة.

وشدد السوداني على أن الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

وثمن "المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة"، داعيا الجانب التركي، إلى "زيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، لاسيما أنّ العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه".

وأكد "أهمية أن يجري التوافق بهذا الملف لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة بين البلدين لمعالجة ملف المياه".