نائب رئيس "مستقبل وطن": أعلنا تأييدنا للرئيس السيسي لإكمال مهمته وإنجازاته

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب أعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولإكمال المهمة، ولدينا 10 سنوات حدث بها الكثير وطفرات غير عادية في مجالات متعددة، ونعلم أن هناك مشكلات اقتصادية نشعر بها مثل جميع المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه الأزمات الاقتصادية جاءت نتيجة أمور عديدة وليست بيد حكومة معينة، وهي الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، وقد أثرت على الجميع، ولكن لدى مصر 10 سنوات بني فيهم أساس دولة في كل القطاعات، وما سيأتي بعد ذلك سيكون أحسن في كل الأصعدة، لذلك نؤيد الرئيس الذي قام بإنجازات كبيرة، وهو على درجة من الفهم لكيفية الخروج من هذه الأزمات، وستأتي النتيجة قريبا للغاية.

وتابع: "الظروف الاقتصادية العالمية غير عادية، وهناك دول حماها الله وحباها بموارد أخرى مثل البترول، إلا أن كل دول العالم تأثرت، ولا يجب أن ننسى أن مصر دولة كبيرة للغاية، وتزيد كثافتها السكانية بشكل كبير، وتحتاج خدمات كبيرة باستمرار، لذلك فالظروف صعبة للغاية ولدينا الثقة في أن الشعب المصري عليه التكاتف لتجاوز هذه الأزمات".