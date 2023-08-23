الأهلي يعلن جاهزية إمام عاشور.. واللاعب ينتظم في التدريبات الجماعية غدا

أنهى إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال تواجده في فريقه السابق ميتلاند الدنماركي، قبل الانتظام في فترة إعداد الفريق الأحمر ضمن التحضير للموسم الجديد.

ويبدأ إمام عاشور تدريباته مع الأهلي غدا الخميس مع بداية فترة الإعداد، في الظهور الأول مع الفريق الأحمر منذ الانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض إمام عاشور برنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل في الأهلي، حيث خاض تدريباته بدنية وتدريبات بالكرة لتجهيز نفسه بشكل قوي قبل الظهور الأول مع الأهلي.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات القادمة لإعلان فسخ عقد والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر بالتراضي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومنحه حرية الاختيار في تحديد وجهته القادمة بمفرده.

واتفق الأهلي مع بواليا على فسخ عقده بالتراضي مع منحه جزء من مستحقاته المالية، في ظل تبقي موسمين من عقد اللاعب الكونغولي مع القلعة الحمراء، مقابل الموافقة على فسخ عقده بالتراضي.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من فسخ عقد الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر بالتراضي، بناءً على المفاوضات التى جمعت الطرفين على مدار الأيام الماضية، بعد رفض اللاعب فكرة تسويقه من قبل النادى، وكان يتمسك بفكرة الحصول على قيمة عقده كاملة والتي تقترب من مليون دولار عن المدة المتبقية فى عقده مع القلعة الحمراء.