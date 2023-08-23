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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب انفجار أسطوانة غاز.. مصرع ربه منزل إثر سقوطها من الطابق الرابع بنجع حمادي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها في إحدى قري مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا وذلك علي خلفيه محاولة هروبها عقب  انفجار أسطوانة البوتجاز بالمنزل .

تلقي اللواء مصطفي درة مدير أمن قنا اخطارا يفيد بمصرع سيدة أثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها بقرية السلامية بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا أثناء محاولة هروبهاعقب من منزلها عقب انفجار أسطوانة البوتجاز. 

و تم الدفع بقوات الحماية المدنية لاخماد الحريق قبل تمدده للمنازل المجاورة وتم نقل الجثه الي المستشفى لعرضها علي الطب الشرعي وتحرر المحضر اللازم و اخطرت النيابة العامة للتحقيق 

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