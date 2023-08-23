غدا.. انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات

تنطلق غدا الخميس 24 أغسطس فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور والذي يعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر ويستمر لمدة 4 أيام.

ويقام المعرض تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وبمشاركة أكثر من 60 شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

و يضم المعرض العديد من الخبراء و الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور، وذلك لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث واحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

ويتميز معرض الاثاث والديكور "home in" بعرض أكثر من 2000 موديل من ارقى انواع الاثاث لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل و حرية الاختيار بين الكثير من الموديلات والاسعار المختلفة كما تقدم الشركات العارضة العديد من العروض والتخفيضات خلال فترة المعرض والتي تصل الى 50% على كل المعروضات بالإضافة إلى عروض تقسيط تصل الى امكانية التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد .

من جانبه أكد اشرف العدوى، مدير الشركة المنظمة للمعرض أن المعرض في دورته الثانية يقام بمركز المؤتمرات بمدينة نصر حيث قد لاقى اقبالا غير متوقع من الزائرين وقد فاق عدد زوار الدورة السابقة 30 الف زائر نظرا لما قدمته الشركات العارضة من خصومات وعروض تقسيط خلال فترة المعرض .

ويعقد معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 27 أغسطس الجاري ويفتح أبوابه للجمهور يوميا مجانا من الساعة 1 ظهرا حتى 11 مساء .