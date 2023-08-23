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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يعلن موعد بداية معسكره في النمسا

مران الاهلي
مران الاهلي
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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد. 
واطمأن خالد بيبو، مدير الكرة، على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد الذى تنظمه شركة سيكسياردز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات.

وحرص خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا  وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر. 

وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

الأهلى النمسا سبتمبر للموسم أغسطس