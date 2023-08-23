العمر مجرد رقم.. حكاية سباحة مصرية في سن الـ80 تبهر العالم

العمر مجرد رقم في البطاقة.. هذا الشعار وضعته السباحة المصرية المخضرمة نجوى غراب لاعبة نادى هليوبوليس للسباحة والتي تواصل كتابة التاريخ حتى بعد أن تخطت سن الـ80 عاما لتثبت للجميع أن الارادة أقوى من اي شيء.

استطاعت نجوى غراب تحقيق أكثر من مركز في منافسات بطولة العالم التي أقيمت في اليابان مؤخرا لفرق الماسترز .

نجحت نجوى غراب سباحة نادي هليوبوليس تحقيق المركز السابع على العالم في سباق 50 متر حرة بزمن 48.99 ، والمركز التاسع في سباق 200 متر حرة بزمن 5.01.07 ،بالإضافة إلى سباق 100 متر ظهر بزمن 2.21.20 .

ولدت نجوى غراب في عائلة مصرية لها باع رياضي عظيم، لان والدها هو الضابط يوسف غراب البطل الأوليمبي السابق في رياضة الفروسية.

وتعتبر نجوى غراب واحدة من بطلات السباحة المصرية وحققت الكثير من الميداليات فى البطولات الرسمية للسباحة على مدار مشوارها.

بدأت نجوى غراب ممارسة السباحة فى الرابعة من العمر، أى منذ 72 عاما، وشاركت في أول بطولة فى الرابعة عشرة وكانت بطولة الجمهورية، شاركت فى 6 بطولات عالم، حققت خلالها 7 ميداليات عالمية، 2 فى كندا، و 5 فى روسيا، بالإضافة إلى 3 ذهبيات أخرى بعيدا عن البطولات العالمية كما أنها مصنفة ضمن أفضل 6 سباحات في العالم.

