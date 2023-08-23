الثانوية العامة "دور ثان".. ضبط حالات غش بامتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ورياضيات) اليوم امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022 /2023 في مادة "الفيزياء"، بإجمالي 19794 طالبا/ وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "التاريخ"، بإجمالي 4115 طالبا/ وطالبة أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى بعدد 4 طلاب/طالبات، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)" فترة ثانية عدد 4 طلاب/طالبات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالاتي غش الكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (كفر الشيخ)، وطالب بمحافظة (دمياط)، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.