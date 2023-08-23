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الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
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تراجعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.2  مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.233 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 18,133.42 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 3,679.98 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.92%، ليغلق عند مستوى 5,413.93 نقطة. 

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.54% ليغلق عند 21,976.81 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 7,591.79 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 3,107.4 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 9.5 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 61.5 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 716.6 سهم من خلال 83.7 ألف صفقة منفذة.

 

ختام التعاملات البورصة