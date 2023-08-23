تسليم 45 كرسيا متحركا عاديا وكهربائيا للحالات المستحقة بالأقصر.. صور

شهد محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل مبادرة «خُطي» لتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، لدعم أهالينا من فئة ذوي الهمم، وذلك بحضور الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات المؤسسة ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشملت فعاليات الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة كما تم تسليم عدد ٤٥ كرسيا متحركا عاديا وكهربائيا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة، حيث تعد الأقصر ضمن المرحلة الأولى من فعاليات المبادرة مع محافظتي (المنوفية- سوهاج) على أن يأتي تباعا باقي المحافظات.

وتهدف هذه المبادرة، إلى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوو الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي وأسهل.

وأكد نائب محافظ الأقصر، أن الدولة حريصة على توفير الدعم والاهتمام بكافة فئات المجتمع ومن بينهم فئة ذوي الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدا بجهود مؤسسة «حياة كريمة» لإطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف من خلالها إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وقالت الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن خٌطى، هي مبادرة جديدة من مبادرات مؤسسة حياة كريمة لدعم ذوي الهمم، الذين يأتون دائما في مقدمة أولوياتنا، مع الحالات الإنسانية التي تصلنا عن طريق الرصد الميداني لتقديم يد الدعم لها، كما تأتي في إطار استكمال خطة المؤسسة لدعم ومساندة ذوي الهمم، مختتمة "أن مبادرة خطى هتكون ليك أنت".

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