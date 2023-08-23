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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا تدعو إلى إجراء الانتخابات الليبية في اسرع وقت

عبد الله باتيلي
عبد الله باتيلي
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دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن. 
وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا في تغريدة نشرتها عبر حسابها بمنصة "إكس" تويتر سابقا وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، إن الحفاط على الأمن والاستقرار في ليبيا أمر ضروري.
وجاءت الدعوة الفرنسية بعد أقل من " 24 " ساعة من دعو ة المبعوث الأممي "عبد الله باتيلي " في إحاطته أمام مجلس الامن مساء الثلاثاء جميع الأطراف الليبية والدولية إلى ضرورة الاستجابة لطموحات الشعب الليبي في السلام والاستقرار ومساعدة البلاد في الوصول إلى الانتخابات من اجل اختيار قيادة جديدة تتمتع بالشرعية.
 

فرنسا الانتخابات الليبية