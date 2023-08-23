تقرير: الصين تستحوذ على 31% من مشروعات البنية التحتية في أفريقيا

كشف تقرير لمؤسسة "هينريش"، وهي مؤسسة خيرية مقرها سنغافورة تعمل على تعزيز التجارة العالمية المستدامة، تسارع صعود الصين في مجال بناء البنية التحتية في قارة أفريقيا منذ إطلاق "مبادرة الحزام والطريق" في خريف عام 2013.

وأوضح التقرير أن الشركات الصينية استحوذت على 31% من عقود مشروعات البنية التحتية في قارة أفريقيا العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها 50 مليون دولار، مقارنة بنسبة 12% فقط لمنافسيها من الدول الغربية.

وأشار التقرير أن صعود الصين بقوة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة السمراء ازداد منذ إطلاق "مبادرة الحزام والطريق"، ففي عام 1990، استحوذت الشركات الغربية على 85% من عقود تنفيذ مشروعات البنية التحتية في إفريقيا. وفي عام 2013، استحوذت الشركات الصينية على 12% فقط من هذه العقود، مقارنة بـ 37% للشركات الغربية.

وكشف التقرير أيضا أن قيمة مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الصين في أفريقيا على مدار العامين الماضيين وصلت إلى 155 مليار دولار، مقارنة بـ44.8 مليار دولار فقط للاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في القارة عام 2021.

ونقلت مؤسسة "هينريش" عن دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكينزي" للاستشارات، أن أكثر من 10 آلاف شركة صينية تعمل الآن في إفريقيا، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المجمعة لهذه الشركات، التي استثمرت 300 مليار دولار أمريكي في القارة، إلى 440 مليار دولار في عام 2025.

