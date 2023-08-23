برلماني عن مبادرة "الألف يوم الذهبية": توفر 166 مليار جنيه سنويًا

شارك المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في إطلاق مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" التي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وتهدف المبادرة التي تتبناها الدكتورة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، إلى حل مشاكل الولادة المبكرة وتخفيض معدلات التقزم وتخفيض معدلات الولادة غير الطبيعية، والمباعدة بين الحمل والآخر مدة 3 سنوات، ورفع معدل الرضاعة الطبيعية من 10 % إلى 76% ، ورفع معدلات الولادة الطبيعية إلى 56 % وتخفيض معدلات الحمل غير المرغوب إلى 3 % ، مما سيعود بالنفع على صحة الأبناء والأمهات أيضًا .

وقال منصور : إن الشرح الذي قامت به الدكتورة عبلة ، وضح أن المتوقع توفيره حوالى 166 مليار جنيه سنويًا،( مقسمة كالتالى : بند الحضانات 87 مليار جنيه سنويا ، و 25 مليار جنيه التوحد ، و 25 مليار جنيه السكر ، و 20 مليار جنيه التقزم والأنيميا و6 مليار جنيه الإعاقة و2 مليار جنيه الألبان الصناعية) ، بالإضافة إلى وجود حوالي 2 مليون طفل ذوي إعاقة ، والأمر يحتاج خطوات على الطريق ، منها تدريب الأطباء والتمريض وتدريب المثقفين والرائدات ووضع سياسات للتثقيف ورفع الوعي ولابد من وجود دور واضح للإعلام .

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 10 محافظات والمرحلة الثانية 17 محافظة.

وأشار منصور ، إلى أنه قد شارك العام الماضي في الماراثون الذي أقيم على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ، لدعم الأطفال المبتسرين ، وهو جزء من عمل المبادرة .