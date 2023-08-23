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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني: مستعدون لدعم دول بريكس في هذه المجالات

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم دول مجموعة البريكس للدول النامية في العالم.

وقال الرئيس الصيني خلال مشاركته في قمة البريكس: "التنمية حق لكل الدول وتعزيز التعاون الاقتصادي أصبح ضروريا".

وأضاف: "نحن ندخل عصرا جديدا، وعلينا في مجموعة بريكس تعزيز قواتنا لمواجهة التطورات العالمية، وفي دول بريكس يجب أن نكون شركاء في مسيرة التنمية".

وتابع: "مستعدون لتقديم الدعم لدول بريكس في مجال الزراعة والتكنولوجيا والصناعة".

وأشار إلى أن: "دول مجموعة بريكس يجب أن تدعم الدول النامية وتأخذ بيدها، والذكاء الاصطناعي يرسم ملامح عصر جديد في التنمية، لكنه يمثل خطرا محدقا أيضًا".

التطورات العالمية الذكاء الاصطناعي الرئيس الصيني شي جين بينج