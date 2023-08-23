السياحة الإيطالية: تراجع في أغسطس بسبب الحرائق والأسعار

أعلنت وزارة السياحة الإيطالية، أن إيطاليا هي الوجهة الثانية في قائمة الدول الأعلى حجوزات سياحية عبر الإنترنت في أوروبا لعام 2023، حيث تم حجز 39 % من فنادق الإقامة عبر المنصات الإلكترونية.

وبحسب البيانات الواردة من الوزارة، فقد تقدمت إيطاليا على فرنسا وإسبانيا اللتين سجلتا زيادات بنسبة 14 و2 % على التوالي، وارتفعت حجوزات شركات الطيران لإيطاليا بنسبة 14 % في النصف الأول من أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع وصول الزيادة الدولية إلى 22 %.

وكانت الوجهات الأكثر شعبية في إيطاليا هذا الصيف هي المنتجعات الساحلية، حيث شكلت 43 % من الحجوزات، كما قدمت بديلاً أكثر اقتصاداً بنسبة 31 % مقارنة بمتوسط ​​الدول المنافسة مثل اليونان وإسبانيا وفرنسا، ولاقى انخفاض الأسعار استحسان السائحين بطبيعة الحال.

ومن بين مئات الشواطئ التي تحمل العلم الأزرق، تحتل بوليا المركز الأول باعتبارها الأكثر رواجًا على محرك البحث جوجل، في حين كان الاهتمام بليغوريا أيضًا كبيرًا حيث ارتفعت عمليات البحث بنسبة 100 % مقارنة بالعام السابق، ولوحظ نفس الاتجاه في بعض المدن في بوليا وسردينيا، كما هو الحال مع جينوسا وأجلينتو.

وقالت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانشي: "لن أتحدث عن تراجع خلال جائحة، ولا عن نجاح السياحة في العودة، ولكن أود أن أقول إنه يمكننا أخيرًا البدء في مناقشة السياحة مرة أخرى والتخطيط للخطوات التالية.. في الواقع، هذا هو العام الأول دون قيود وبائية، ودون بيانات بحالة الطوارئ، وبالتالي، بمعنى ما، يمكننا التحدث عن العام صفر.. لقد كان شهر يونيو أعلى من التوقعات، تلته أرقام جيدة مبشرة في يوليو، ثم شهر أغسطس، الذي شهد بعض الانخفاضات الموضوعية، ولكن يجب التفكير في معالجة ذلك".

كما أشارت الوزيرة، إلى أن السياحة في عام 2023 واجهت تحديات في بعض الجوانب، مشيرة إلى الكوارث البيئية التي شهدتها إيطاليا، مثل الفيضانات في مايو وحرائق الغابات في أواخر يوليو وأوائل أغسطس، مما أثر على معدلات الحجز، ثم الزيادة الإجمالية في الأسعار، وهو أمر معقول تماما.

ولفتت سانتانشي إلى حدوث تغيير في سوق السياحة، حيث تتطلع بوليا إلى سوق عالية الإنفاق ولكنها تقوم أيضًا بتعديل عرضها، ويظل الأمريكيون يشكلون العائد الثابت الوحيد بين الأجانب، الذين ينفقون بكثرة في إيطاليا.

ونوهت الوزيرة، إلى أن عام 2023 يمثل عامًا انتقاليًا سيوفر مؤشرات مفيدة حول كيفية تأثير السياحة على المستقبل، متابعة: "من الواضح أن اليونان كانت الوجهة الصيفية الأكثر شهرة هذا الصيف، متفوقة على منافسيها على الإطلاق مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مع بقاء الأخيرة الوجهة الأولى على الإطلاق للزوار المتجهين إلى مدينة الحب".