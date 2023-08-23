رئيس جنوب أفريقيا: «تكتل بريكس» يبحث تعزيز التنمية الاقتصادية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة مجموعة دول «بريكس» في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، في مسعى لترسيخ دورها بالنظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال كلمته في قمة بريكس التي نقلتها فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن شراكة بريكس تعد محركا أساسيا للنمو العالمي، مؤكدًا أن تكتل بريكس يبحث تعزيز التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى ضم أعضاء جدد للتكتل، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن الفقر وانعدام المساواة أكبر التحديات التي تواجهنا، وأننا نواجه تحديات تغير المناخ ونسعى لمستقبل منخفض الكربون، وملتزمون بالعمل معا من أجل نمو الدول الأفريقية.