"التراث المصري وأحلام الأطفال" ضمن فعاليات مشروع أهل مصر بجنوب سيناء

شهد قصر ثقافة شرم الشيخ، أمس الثلاثاء، ثاني أيام الورش الفنية والثقافية ضمن فعاليات مشروع "اهل مصر" المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لعدد 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية، شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وأسوان والشلاتين وحلايب وأبورماد من البحر الأحمر، ومطروح، وأطفال الأسمرات من القاهرة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، والذي يستمر حتى 27 أغسطس الحالي.

في ورشة "أنا وكتابي" قامت سهام محمد باكتشاف أطفال مميزين فى موهبة الكتابة وذلك من خلال ورشة الكتابة الإبداعية الممتدة خلال مدة المشروع ليجسد كل طفل كتابه الخاص الذى يضم بين طياته أحلامه المستقبلية التى يسعى لتحقيقها في المستقبل، حيث تحدث "مروان وليد" من أسوان عن أمنياته ألا يلوث أحد النيل، بينما تحدث "محمد عثمان" من سيوة عن إنشاء طرق مرصوفة وممهدة تسهل التنقل، وذكرت "راما" من شمال سيناء توفير مولدات كهرباء بالطاقة الشمسية لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وتمنى عبد العزيز من الشلاتين أن ينشئ أماكن ترفيهية وملاه للأطفال، وعرض الأطفال على باقى صفحات الكتاب ملامح شخصية القدوة فى حياتهم سواء من مجتمع عائلتهم أو من الشخصيات المشهورة فى الميديا، وأخيرا عرض آرائه حول المشروع وأوجه الاستفادة التى حصل عليها، ورؤيته فى تطويره، وتسعى الورشة لإعداد انسان مثقف واع على درايه بشؤون بلده واحتياجاتها.

وفي ورشة الموائد المستديرة تحدث الكاتب فؤاد مرسي عن" التلوث وأنواعه" ومناقشتها وتبادل الأفكار فى سياق برلمان صغير، وعن كيفية إلقاء الشعر تناول الشاعر مدحت العيسوي تعريف الأطفال بسمات يجب أن يتحلى بها الشاعر، بينما تناولت إيمان شوكت في ورشة الحكواتي حكى شعبى وألعاب شعبية وأمثال شعبية وأصل حكايتها، ومعنى كلمة تراث.

واستمرارا لورش الفنون التشكيلية، نفذت الفنانة فاطمة التمساح ورشة الكلنكان، وفي ورشة ملوك مصر القديمة تناولت الفنانة كريمة الديب تجسيم أشكال مبسطة من خلال فن التجهيز فى الفراغ لإنتاج عمل فنى يجمع بين الفن الغائر وبارز ومرسوم لتوصيل رؤية الطفل لو أصبح الملك.

واستكملت الفنانة غادة عبد النبي ورشة "التراث المصري" بعمل مجسمات خزفية وتلوينها كمرحلة تمهيدية للورشة لنقد الأعمال المنجزة بتعلم كل أخطاءه ليتداركها فى الأعمال المستقبلية، وفي ورشة الخيامية بدأت المدربة سماح فاروق توضيح كيفية تركيب قطع القماش والية سراجتها.

وعلى خشبة المسرح استمرت فعاليات ورش المسرح الأسود، للفنان مصطفى إسماعيل، والمسرح البشري للمخرج أحمد الغزلاني، وورشة الفنون الشعبية للفنانة سمر القصاص، إلي جانب ورشة فنون الأداء والغناء للدكتور محسن صادق.

وفي ورش الأشغال اليدوية، تواصلت أعمال ورشة الحلي وعمل شنط ومشغولات من الخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وورشة الحياكة وإعادة تدوير مخلفات البيئة لإن الأقمشة للمدربة نجوى عبدالعزيز، بالإضافة لورشة تعلم الأركت للمدرب حسني إبراهيم.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد مشرفا عاما، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، المشرف التنفيذي لفعاليات أسبوع الأطفال لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.

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