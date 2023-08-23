اللجنة المشكلة لفحص قاتلة طفلها بالشرقية: تعاني من اضطرابات ذهنية وقصور في القدرات العقلية

اطلعت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأربعاء برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدى عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكرى على تقرير اللجنة الخماسية المكلفة بفحص الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذى ارتكبته والباعث وراء الجريمة

وتشكلت اللجنة الخماسية من كل من: الدكتورة فاطمة محمد شريف أستاذ ورئيس قسم الطب النفسى فى جامعة الزقازيق والدكتور وائل محمد أحمد أستاذ الطب النفسى فى جامعة الزقازيق والدكتور محمد جمال سحلو أستاذ الطب النفسى فى جامعة الزقازيق والدكتور أسامة محمود يوسف أستاذ الطب النفسى فى جامعة الزقازيق والدكتورة وفاء عبدالحكيم محمود البهائى أستاذ الطب النفسى فى جامعة المنصورة

وكانت المتهمة قد خضعت للفحص من جانب اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة حيث تم وضع المتهمة تحت الملاحظة فى غرفة خاصة بمستشفى الزقازيق الجامعى لمدة 4 أيام كاملة وتم فحصها من جانب 15 طبيبا.

وجاء فى تقرير اللجنة الخماسية أنه من مناظرة المتهمة فى مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم فى اقوالهم ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهانى أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور فى القدرات العقلية وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهى فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامى المذكور

وقررت النيابة العامة مناقشة لجنة مستشفى العباسية واللجنة الخماسية في تقريرهما.

وكانت النيابة العامة قد إحالة المتهمة هناء محمد حسن 37 سنة ربة منزل مقيمة بمركز فاقوس في القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي وبدائرة مركز فاقوس قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وأن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.