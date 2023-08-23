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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يصل القاهرة للمشاركة في احتفالية الأهلي

مارسيل كولر
مارسيل كولر
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وصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجهازه المعاون إلى القاهرة اليوم الأربعاء بعد انتهاء فترة الإجازة استعدادا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.
ويبدأ الأهلي فترة الإعداد غدا الخميس وبعدها يسافر الفريق الي النمسا لإقامة المعسكر الخارجي.
ويحضر مارسيل كولر وجهازه المعاون احتفالية النادي الأهلي التي ستقام مساء اليوم الأربعاء في ملعب التتش لتكريم الأبطال في جميع الألعاب بعد التتويج بجميع البطولات.

ونجح مجلس إدارة النادي الأهلي، في تمديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث وقع المدير الفني السويسري على عقد يمتد لموسمين بخلاف الموسم المقبل. 

ويستمر عقد مارسيل كولر مع النادي الأهلي حتي عام 2026، ووقع كولر العقود في سويسرا في حضور محامي الأهلي مونتيري

السويسري مارسيل كولر احتفالية الأهلي مطار القاهرة الدولي