القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن والسلاسل التجارية بالعبور

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المساكن والسلاسل التجارية في مدينة العبور، تبين أن 3 عاطلين وراء السرقات وألقي القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم وقائع السرقات وأرشدوا عن المسروقات.

وكانت البلاغات تعددت أمام رئيس مباحث قسم أول العبور في محافظة القليوبية من العديد من أصحاب المساكن والمتاجر بتعرضها للسرقة ليلا عن طريق كسر النوافذ أو الأبواب.

واهتم اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العبور قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ واستخدام المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 12 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.