خبير يكشف أسباب تفضيل الإيطاليين السياحة في مصر

قال حسام هزاع الخبير السياحي، إن مصر تعتبر الاختيار المفضل بـ”أجندة السياحة” للإيطاليين، خاصة مع وجود تقارب بين الحضارتين المصرية والإيطالية منذ قديم الأزل وبالتالي نفس الثقافة بالنسبة لحب الآثار والتاريخ والمعابد، مشيرا إلى أن الرومان عندما كانوا في مصر تركزوا في الإسكندرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه بعد انتهاء فترة الاغلاق الناتجة عن فيروس كورونا أصبح يوجد شغف عالمي لكل السياح للتوجه إلى الأماكن المفضلة ليهم، موضحا أن الإيطاليين يحبون دول البحر المتوسط وجنوب سيناء والغردقة وكذلك شرم الشيخ وعمل السفاري والغوص بالإضافة إلى الرحلات النيلية.

كما تابع الخبير السياحي أن رحلات الإيطاليين بمجرد فتح الأجواء والطيران الشارتر وصلت إلى 250% وسيكون هذا العام عدد السائحين الإيطاليين حوالي 650 ألف سائح.