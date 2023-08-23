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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء الهند يلتقي رامافوزا على هامش قمة البريكس

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن ارتياحهما للتقدم المحرز في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك الدفاع والزراعة والتجارة والاستثمار والصحة والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين اليوم الأربعاء في جوهانسبرج على هامش القمة الـ15 لدول البريكس التي بدأت أعمالها أمس الثلاثاء وتستمر 3 أيام.
وذكر بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الهندية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول استمرار التنسيق في الهيئات متعددة الأطراف والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد رامافوزا دعمه الكامل لرئاسة الهند لمجموعة العشرين، وكذلك تقديره لمبادرة الهند لمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين، معربا عن تطلعه لزيارة نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين.
وبدوره، هنأ مودي رئيس جنوب أفريقيا على الاستضافة الناجحة لقمة البريكس، وقبل دعوة رامافوزا للقيام بزيارة دولة إلى جنوب أفريقيا في موعد مناسب للطرفين.

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