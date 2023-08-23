حبس المتهم بقتل شخص بالعجوزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل شخص بطلق ناري بالعجوزة

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بأحد شوارع منطقة العجوزة، على الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال، وبعمل التحريات تم التوصل لهويته.

بتكثيف التحريات وباعداد الأكمنة الملازمة تم القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق