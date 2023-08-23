إيلون ماسك يغير آلية ظهور روابط الأخبار على إكس

في خطوة جديدة يسعى إيلون ماسك إلى تغيير الطريقة التي تظهر بها روابط الأخبار على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقا بتويتر، في خطوة قد تقوض قدرة ناشري الأخبار على جذب القراء.

وقال ماسك في منشور في وقت متأخر من مساء الإثنين، إن منصة إكس تخطط لإزالة العنوان والنص مع الاحتفاظ فقط بالصورة الرئيسية من روابط المقالات الإخبارية التي تتم مشاركتها على المنصة.

وكانت مجلة فورتشن أول من نشر النبأ، وذلك نقلا عن مصدر قال إن الخطوة تأتي في مسعى مباشر من ماسك.

وقد تكون الخطوة محاولة من ماسك لحث المستخدمين على قضاء المزيد من الوقت على منصته ودفعهم لاختيار خدمة الاشتراك للحصول على مزيد من التفاصيل.

ولم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الخطوة على المعلنين على المنصة التي قال ماسك في يوليو أن بها 540 مليون مستخدم شهريا.

وتظهر روابط الأخبار حاليا للمستخدمين على شكل "بطاقات" مرفقة بصورة وعنوان المصدر وعنوان رئيسي مختصر.

وتساهم هذه الطريقة في جذب المستخدمين للنقر على الروابط كما تساعد الناشرين في اكتساب القراء.

ولكن مع تطبيق الروابط المختصرة، قد يلجأ المستخدمون إلى كتابة بعض النصوص مع منشوراتهم وقد يفكرون في نهاية المطاف في الاشتراك بالخدمة المتميزة على المنصة التي تسمح بوصول عدد الأحرف في المنشور الواحد إلى 25 ألفا.