فرقتا المنيا وكفر الشيخ تقدمان فنونهما الشعبية ضمن المبادرة الصيفية بمطروح

شهد النادي الاجتماعي بمطروح، عروضا فنية لفرقتي المنيا وكفر الشيخ للفنون الشعبية ضمن فعاليات الليالي الفنية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية أولى عروضها علي المسرح بمجموعة متنوعة من الرقصات بقيادة الفنان سيد التوني ومنها "نخل عالي، سامر التحطيب،المنياوي، مولد سيدي التوني، التنورة".

واحتوى برنامج الفعاليات المقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية عرضا فنيا لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية والتي قدمت عرضها بمجموعة متنوعة ومميزة من التابلوهات الراقصة ومنها "ذكر، بدوي، غزل فلاحي، أغاني بنات، حصاد الرز".



حضر الفعاليات محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور من أبناء محافظة مطروح والمصطافين.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث استمر معرض الكتاب المقدم ضمن فعاليات الليالي في توفير أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والدواوين والمؤلفات، كما واصلت الفنانة نهلة عبدالفتاح الورش الفنية حيث نفذت الفنانة ورشة عرائس الكروشيه، الأميجرومي، وقامت بالتدريب على طريق استخدام خيوط الصوف في عمل عرائس صغيرة.

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