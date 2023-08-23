إطفاء حريق نشب على سطح برج ببني سويف

سيطرت الحماية المدنية ببني سويف، صباح اليوم، من حريق هائل نشب على سطح أحد الأبراج بمنطقة أرض الحرية بمدينة بني سويف، دون أي إصابات وخسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل نشب على سطح أحد الأبراج بمنطقة أرض الحرية بمدينة بني سويف،وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين خلال المعاينة والفحص المبدئي إلى وجود حجرة من الخشب على سطح البرج كانت تستخدم كمطبخ لأحد الشركات الموجودة داخل البرج،وتم تحرير محضر بالواقعة.