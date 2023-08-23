المخابرات العراقية: تدمير وكر لداعش والقضاء على عناصره بضربة جوية في صلاح الدين

أعلن جهاز المخابرات الوطني بالعراق، اليوم الأربعاء، توجيه ضربة جوية دمرت وكرا لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وقالت المخابرات العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "عناصر جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وبإسناد قيادة القوة الجوية، تمكنوا من استهداف أحد أهم أوكار داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين".

وأوضحت أن "العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وتتبع ميداني وفني لعناصر داعش المتواجدين في إحدى الأوكار الواقعة في جبال قضاء طوز خورماتو، حيث تم توجيه ضربة جوية دقيقة أعقبتها عملية إنزال من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن العملية أسفرت عن "تدمير معقل التنظيم والقضاء على العناصر الإرهابية والاستيلاء على وثائق ومعدات مهمة خاصة بالتنظيم".