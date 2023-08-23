مستشار الرئيس للصحة يكشف أعراض المتحور الجديد وكيفية الوقاية منه.. بالفيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أهم ما يميز هذا متحور كورونا الجديد أنه أكثر انتشارا، وهذا نفس الشيء لكل أنواع فيروس كورونا، وهناك ثلاث أنواع من المصابين، ومنها مجموعة لا تأتي بها أى أعراض مرضية، ولكن يكون حامل للفيروس، والغالبية العظمى أعراض بسيطة جدا، مثل الرشح والعطس وتكسير فى الجسم إلى آخره.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه فى هذا الطقس الحار، يحدث بعض الزكام والرشح وبعض الالتهابات التنفسية، ولذلك يجب على أى شخص تأتي له أى أعراض تنفسية نتيجة لتلك الفيروسات، أن يعتكف فى المنزل وأن يستعمل المناديل الورقية، وأن يبتعد عن التلامس.

وتابع، أنه في حالة أن الإصابة بتلك الأعراض يمكن تناول مسكن الباراسيتامول عند الحاجة، وفى حال حدوث أى أعراض تنفسية أخرى، مثل التهاب الشعب الهوائية، يجب استشارة طبيب أمراض تنفسية.

وأردف، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "حتى الآن لا تحتاج أي حالة مصابة بهذا المتحور الجديد للدخول للمستشفيات أو الرعاية المركزة".