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الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين وجنوب أفريقيا تدعمان الحوار لحل أزمة أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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رحبت الصين ببعثة السلام الإفريقية الأخيرة بشأن أوكرانيا وروسيا في بيان صدر عقب محادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا خلال القمة الـ15 لبريكس التي تعقد في جنوب إفريقيا.
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الأربعاء/ أن الجانبين اتفقا على أن الحوار والتفاوض هما الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل مسألة الصراع في أوكرانيا، وعلى أنهما سيواصلان تعزيز المحادثات من أجل السلام ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة.
زارت بعثة السلام الإفريقية أوكرانيا وروسيا في يونيو وقدم الوفد خطة سلام من عشر نقاط تدعو إلى إنهاء الصراع من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية وتهدئة التوترات في الجانبين. 
 

الصين حل أزمة أوكرانيا بريكس جنوب أفريقيا