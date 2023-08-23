بالأرقام.. إنجازات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات النصف الأول من 2023

صرح المهندس عصام النجار، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بأن الهية نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 في كافة المجالات المتعلقة بخطة عمل الهيئة.

وأوضح النجار، أنه فيما يتعلق بعدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو عام 2023 قد بلغت 49015 رسالة.

كما بلغت رسائل الواردات الصناعية عدد (41752) رسالة تم قبول عدد (39905) رسالة، ورفض عدد (1847) رسالة، بينما بلغت رسائل الواردات غير الصناعية عدد (7263) رسالة تم قبول عدد (7049) رسالة ورفض عدد (214) رسالة.

وتم فحص عدد (214641) رسالة بمعامل الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو عام 2023 حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها بالمعامل الغذائية والكيميائية عدد (121822) عينة منها عدد (14369) عينة تعاقد، بينما تم فحص عدد (92819) عينة بالمعامل الصناعية.

وعن شهادات “المنشأ” فقد أصدرت الهيئه عدد (226465) شهادة منشأ خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023، وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية.

وتم إصدار عدد (78389) شعار جامعة الدول العربية، وعدد (90) شهادة اتفاق ثنائي، وعدد (77824) شهادة EUR1، بينما تم اصدار عدد (11746) EUR. MED، وعدد (47815) شهادة FORM-A، وعدد (509) شهادة G.S.T.P، كما تم اصدار عدد (7962) شهادة لاتفاقية الكوميسا، وعدد (66) شهادة AFCFTA، وعدد (2064) شهادة لاتفاقية الميركسور.

وقامت إدارة خدمة المواطنين بالرد على الشكاوى والاستفسارات و التظلمات الواردة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو عام 2023 من خلال مركز الاتصالات الذي استقبل عدد (23867) اتصال،

بينما استقبل الموقع الإلكتروني (149868) زائر، وقد تم الرد على (434) استفسارا على خدمة اسأل ونحن نجيب بالموقع الإلكتروني، فيما أصدر قطاع الأعمال عدد (15623) تقرير لخدمة جمهور المتعاملين ومتخذي القرار، أما عن صفحة الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي (Facebook) فقد بلغ عدد المتابعين (16187) بينما تم الرد على (98) استفسارا على رسائل الصفحة.

وقد قام مركز تدريب الهيئة بتدريب (1271) متدربا خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 ومن أهم البرامج التدريبية (مزاولة التصدير، مزاولة الاستيراد، الفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، برامج الأيزو، وغيرها من البرامج المختلفة).

وفيما يخص التسجيلات التجارية فقد تم استخراج (13970) سجلا خلال الفترة من يناير وحتى يونية عام 2023 ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة، وقد أظهرت البيانات حجم الأعمال كالآتي:

سجل المستوردين: 3943

سجل المصدرين: 5343

سجل الوكلاء التجاريين والمكاتب الأجنبية: 778

سجل مستلزمات الإنتاج: 1438

سجل السمسرة العقارية: 1618

سجل الدعاية والإعلان: 850

وعن إنجازات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في النصف الأول من عام 2023:

قالت الهيئة ، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء معامل مركزية بكافة موانئ الجمهورية قامت الهيئة بالعديد من الإنجازات في مجال إنشاء وتطوير المعامل:

1-افتتاح رئيس مجلس الوزراء للمعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة بحضور المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة.

2-افتتاح مكاتب للهيئة بمقار الغرف التجارية بعدة محافظات مثل (الغربية – القاهرة) تيسيراً على المتعاملين مع الهيئة حيث تقدم كافة الخدمات للمصدرين و المستوردين في إطار التحول الرقمي ويتم تسليمها في أسرع وقت ممكن وذلك توفيراً للوقت والجهد بدلاً من التوجه للموانئ الرئيسية كما تم توفير موظفي الهيئة من أبناء تلك المحافظات.

وفي مجال الجودة ومطابقة المنتجات:

حصلت وحدة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات على الاعتماد في عدة لوائح وهم:

- المنتجات النسيجية.

- المنتجات الجلدية.

- الأحذية وملحقاتها.

- البطاريات الكهربائية.

- الورق والكرتون.

- المنظفات.

- السلامة الغذائية في الأدوات والأجهزة المستخدمة في المطبخ.

- المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

وقد أصدرت وحدة اصدار شهادات المطابقة للمنتجات عدد (٥٠) شهادة مطابقة للمنتجات لمنظومة سابر السعودية ومن اهم تلك المنتجات (المنظفات – المنسوجات - الأحذية) والتي تم اجتياز اختباراتها المعملية بمعامل الهيئة الكيميائية، كما قامت الوحدة بعدد ٦٠ زيارة ميدانية لتأهيل المصانع للتصدير.

بينما تم إصدار أكثر من (٤٧) شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول افريقية وعربية منها (تونس - المغرب -الكويت - الجزائر - السعودية - الأردن - نيجيريا - البرازيل - روسيا - الإمارات)، لعدة منتجات منها الصابون ومواد العناية الشخصية.

وعن خطة الهيئة في تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع رجال الأعمال:

1-تم بدء المرحلة الثانية تنفيذ مشروع التعاون الفني الجديد بين الهيئة والمعهد القومي للمعايرة والمعهد الوطني الالماني للمترولوجيا والذي يهدف الى تعزيز المترولوجيا لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تعزيز قدرات وإضافة خدمات جديدة الى قائمة الخدمات التي يقدمها المعهد القومي للمعايرة للعملاء الجدد في قطاع الأغذية الزراعية المصنعة في مصر.

2-تم توقيع مذكرة التفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة وفحص السلع الصناعية وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية.

وقد حرصت الهيئة على إبرام العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع العديد من الجهات بهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات ومنها:

1-بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية لضمان الصادرات ويستهدف البروتوكول تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية لمصر وتصنيفها على حسب الدول والاتفاقيات والقطاعات الإنتاجية المختلفة، وتوفير كافة المعلومات والبيانات المتاحة لدى الهيئة والمتعلقة بتصنيف السلع المستوردة والمصدرة على حسب اولوياتها واهميتها لجمهورية مصر العربية.

2-بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بهدف التعاون بين الطرفين في مجال التحاليل الكيميائية بمعامل الهيئة وتبادل المعلومات والبيانات، وتعد تلك الخطوة مساهمة في دعم قطاع الطباعة والتغليف لتيسير إنهاء الإجراءات الخاصة بالشركات التابعة للقطاع.

3-بروتوكول تعاون مشترك مع شركة TÜV Austria والذي يهدف بدورة الى تبادل الخبرات واجراء التحاليل الغذائية والكيميائية والصناعية بمعامل الهيئة المعتمدة محليا ودوليا. ويأتي هذا البروتوكول بعد عدة سنوات من التعاون المثمر بين الشركة والهيئة في مجال فحص المنتجات الغذائية والكيميائية على مستوى الصادرات والواردات المصرية.

وبناءاً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة التعاون مع شركات القطاع الخاص ودعمها في النواحي الفنية تشجيعاَ لحركة الصادرات المصرية قامت الهيئة بزيارة عدد من الشركات والمصانع مثل:

1-زيارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات وبحث سبل التعاون في مجال اختبارات التحلل الحيوي حيث تعد الانبعاثات الكربونية من المنتجات المختلفة أحد عوامل النطاق الثالث في حساب البصمة الكربونية وكذلك عرض خدمات معامل الهيئة المعتمدة في مجال اختبار الاحبار والدهانات والبلاستيك والبوليمرات وتعد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات اول شركة بترولية تسجل بنظام المصدر المعتمد.

وفى إطار دعم الهيئة للمبادرة الرئاسية 100 مليار دولار صادرات وحرصها على التواصل الدائم مع جمهور المتعاملين تأتى إنجازات إدارة #العلاقات_العامة وهي:

أولا: المشاركة في العديد من المعارض الدولية للتواصل المباشر مع الجمهور من عارضين وزائرين واستعراض ما تقدمه الهيئة من خدمات ومنها:

1-الدورة السابعة عشر لمعرض القاهرة الدولي للجلود.

2-معرض الخليج للأغذية Gulfood لعامين 2022، 2023 والذي يهدف الى تعزيز التعاون بين مجتمعات الأطعمة والمشروبات في العالم، ليمثل مركزاً لتوجهات القطاع وقوة عالمية في مجال التوريد.

3-معرض ومنتدى Export Smart في دورتيه الأولى والثانية وتقديم خدمات الهيئة للسادة المصدرين من زوار المعرض والعارضين وعلى هامش المعرض تم الاجتماع مع جميع المجالس التصديرية المشاركة بالمعرض بهدف عرض كافة الخدمات المقدمة من الهيئة.

4-معرض EGYPT VAPE EXPO لاستعراض ما تقدمه الهيئة من خدمات والتعريف بدورها المحوري في تيسير حركة التجارة، كما قدم ممثلي الهيئة ندوة توعوية عن كافة القوانين والقرارات المنظمة لفحص واختبارات منتجات التبغ وأبداله بما فيه من بدائل للسجائر التقليدية مثل التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية.

5-معرض"Egy Beauty Expo” وتقديم خدمات الهيئة في دعم المصدرين واستعراض دور الهيئة في اصدار شهادات المطابقة للمنتجات وشهادات البيع الحر والتسجيل في منظومة سابر السعودية والتسجيل ببرنامج المصدر المعتمد.

6-معرض "Fi Africa - ProPak MENA "بهدف استعراض دور الهيئة في اصدار شهادات المطابقة للمنتجات وشهادات البيع الحر والتسجيل في منظومة سابر السعودية والتسجيل ببرنامج المصدر المعتمد.

وعلى هامش المعرض تم تقديم ندوة علمية عن دور الهيئة في التحول الى الاقتصاد الاخضر والحد من الانبعاثات الكربونية كما تم عقد اجتماع مع الوفد التونسي المشارك في المعرض لتبادل الخبرات وعمل التحاليل اللازمة للبلاستيك القابل للتحلل.

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية ومنها:

1-القمة المصرية الصينية لتوريد المعدات البترولية والكيميائية CSSOPE EGYPT 2023 حيث تمتلك الهيئة منظومة متكاملة من المعامل الكيماوية و البترولية المعتمدة محلياً ودولياً.

2-مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي التاسع.

3-المؤتمر الدولي الثالث لسلامة الغذاء العربي.

ثالثاً: المشاركة الفعالة بلجنة الصناعة والتجارة وأيضاً عقد العديد من ورش العمل والندوات للمصدرين مثل:

1-ندوة بعنوان "اهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب و المصنفات الفنية وما ينظمها من قوانين وقرارات وإجراءات فنية" وذلك بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات TRADE PROJECT والمجلس التصديري للطباعة والتغليف.

2-ندوة توعوية عن كافة القوانين والقرارات المنظمة لفحص واختبارات منتجات التبغ وابداله بما فيه بدائل السجائر التقليدية مثل التبغ المسخن والسجائر الالكترونية بالتعاون مع شعبة التبغ والدخان بغرفة الصناعات.

3-سمنار مع شريكتي ميشلان وغطاطي المتخصصين في صناعه اطارات السيارات في إطار التعاون مع شركات القطاع الخاص بهدف توطين الصناعات بمصر.

4-ندوة بمدينة اسوان بعنوان (تنمية الصادرات المصرية للأسواق الافريقية) للتعريف بدور الهيئة في تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للأسواق الافريقية والعالمية.

5-سلسة ندوات بعنوان (رقمنة وحوكمة اجراءات تقييم المطابقة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار تيسير التجارة (وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص (تكنو سيرفيس – الميهى - يوكوجاوا) المتخصصة في هذا المجال.

6-سمنار مع شركة كورنال لاب لاستعراض أحدث التطورات في مجال الأجهزة المعملية والكيماويات.

7-الحلقة النقاشية الختامية عن "توثيق دورة حياة العملية الاستيرادية و التصديرية لمجموعة المنتجات المصرية وتحليل للمشكلات وطرح حلول تنفيذية وعملية لها" وذلك بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات USAID TRADE والمركز المصري للدراسات الاقتصادية ESCES بهدف تحسين البيئة المواتية للتجارة والاستثمار في مصر وتقديم توصيات عملية لتسهيل عملية التصدير في مصر.

8-ورشة عمل بعنوان (برنامج التوعية بشأن احكام الرقابة على بروتوكول مونتريال على التطبيق الإلكتروني تزامناً مع التحول التكنولوجي العالمي والمحلى) بالتعاون مع وحدة الأوزون بوزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

9-المشاركة في ندوة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بعنوان (مستقبل الصناعة في ظل الجمهورية الجديدة).

10-ندوة عامة مشتركة مع لجان الصناعة والبحث العلمي والطاقة والتصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين بهدف عرض الخدمات التي تقدمها الهيئة لمجتمع رجال الاعمال والمصدرين.

11-شاركت الهيئة بجلسة نقاشية عن تحليل ضوابط فرض الرسوم والمصروفات على خدمات التصدير والاستيراد في مصر وتحليل المشكلات وطرح لحلول تنفيذية وعملية والتي دعي لها مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID TRADE حيث تم توضيح الدور المحوري والفعال الذى تقوم به الهيئة في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية.

12-شاركت الهيئة بفعاليات المعسكر التدريبي المكثف عن "إدارة سلاسل التوريد بقطاع الملابس الجاهزة" والذي نظمه المجلس التصديري للملابس الجاهزة بدعم من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE - USAID) حيث تم تقديم شرح وافى لكيفية التسجيل بمنظومة سابر السعودية وكذلك إصدار شهادات البيع الحر والتأكيد على ان الهيئة منوطة بدعم السادة المصدرين من خلال العديد من الخدمات والتي تقدم بأسعار تنافسية.

وقد حرصت الهيئة العامة للرقابة عى الصادرات والواردات ، على التواصل مع مجتمع رجال الأعمال لتذليل العقبات والمعوقات التي تواجههم والوقوف على اهم المشكلات وسبل إيجاد حلول ملائمة لتسهيل الإجراءات وبحث سبل التعاون بين المؤسسات لتيسير حركة التجارة مثل:

1-الاجتماع مع مركز تحديث الصناعة والمجالس التصديرية للجلود والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة وغرفة الكيماويات لدراسة سبل التعاون مع منظمة اليونيدو للتسجيل في منظومة ZDHC في اطار دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية ومطابقتها للمتطلبات العالمية وتوفير للعملة الأجنبية من خلال اجراء الاختبارات المطلوبة بمعامل الهيئة والتسجيل في المنصات الدولية المتخصصة في التأكد من ان المنتجات النسيجية والجلدية وكذلك مياه الصرف الناتجة عن صناعة النسيج والجلود صديقة للبية وخالية من المواد الضارة مثل المعادن الثقيلة و صبغات الأزو و الصبغات المسرطنة و المسببة للحساسية.

2-الاجتماع مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لبحث سبل تنمية الصادرات الغذائية في إطار رؤية القيادة السياسية لتعظيم عوائد الصادرات من النقد الأجنبي وفتح أفاق جديدة بالأسواق الخارجية، حيث دارت المناقشات حول إمكانية تكامل خدمات الهيئة مع مشروع المنصة الإلكترونية الجاري العمل عليه وتأثيره الإيجابي على سرعة إنهاء إجراءات التصدير و تبسيطها ومناقشة التحديات التي قد تواجه الصادرات المصرية للخارج.

3-لقاء مع أعضاء جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية لبحث " الصناعة والصادرات المصرية في ظل التوجه العالمي للمنتجات المتوافقة بيئياً" مع استعراض لكل ما تقدمه الهيئة من خدمات لتسهيل عمل المصدرين وتيسير حركة التجارة عبر الحدود.

4-الاجتماع مع ممثلي هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة متطلبات السماح لصادرات المملكة العربية السعودية من الاسمنت بجميع انواعه وحديد التسليح الى جمهورية مصر العربية: وذلك بهدف الإسراع في تسهيل إجراءات الفحص النوعي لهذه السلع وتقليل زمن الافراج الجمركي.

5-استقبال رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وكذلك ممثل مجلس الحبوب الدولي بشرق افريقيا ومنظمة الفاو العالمية وذلك بهدف التعرف على إمكانيات معاملها الغذائية وخاصة معامل الحبوب ومدى التطور الكبير لمعامل الهيئة وخاصة على مستوى الاجهزة والكوادر البشرية المدربة على اعلى مستوى في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تغيرات سريعة في حركة التجارة وسلاسل الموردين.

6-الاجتماع مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية في حضور ممثلي مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر بهدف مناقشة تسجيل الهيئة للحصول على ال GSO - MARK الخليجية وال CE MARK لدعم تصدير المنتجات الكهربائية المنزلية (الثلاجات - الغسالات - البوتاجازات - السخانات الكهربية - التكيفات) الى الدول الخليجية والأوروبية طبقا للمعاير والاشتراطات اللازمة.

7-في إطار دعم المبادرة الرئاسية 100مليار دولار صادرات شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية التي نظمتها الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة بهدف التعريف بدور الهيئة في تذليل العوائق والتحديات التي تواجهها الشركات المصرية في العملية التصديرية والاستيرادية والرد على جميع استفسارات السادة الحضور المختصين بالأعمال اللوجستية والتسجيلات اللازمة في العملية التصديرية والاستيرادية.

8-الاجتماع مع ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) لدفع قطاع الصناعة في مصر الى افاق جديدة مع تحديد الفرق بين دور مبادرة ابدأ ودور وزارة التجارة والصناعة.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالعاملين وبأهمية دور المرأة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لها فقد اولت الهيئة اهتماماً كبيراً بالمرأة عن طريق عدة أنشطة تقوم بها وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالهيئة مثل:

1-تكريم العاملين البالغين السن القانونية للمعاش شهرياً.

2-تكريم الام المثالية والأب المثالي لعام 2023.

3-عقد مجموعة من ندوات توعوية بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بعنوان "": أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق العلاج" وذلك بفروع الهيئة بكل من (ميناء بورسعيد والسادس من أكتوبر وميناء الإسكندرية) وتأتى هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي تقيمها وحدة المرأة وتكافؤ الفرص من اجل دعم الصحة النفسية ونشر الوعي الطبي للعاملين بالهيئة.

4-تكريم بعض العاملين المتميزين بفرع الهيئة بالإسكندرية وفرع الهيئة بدمياط وتكريم كابتن حسام جبران لتميزه الرياضي والاعلان عن بدء النشاط الرياضي بالهيئة وإعادة تفعيل اللجنة الرياضية.

5-المشاركة بقمة المرأة المصرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في احتفالية لتكريم أكثر 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال.