رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتفقد سير العمل بالقرى

أجرى سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء جولة ميدانية لقرية الجدي التابعة لمركز ومدينة الحسنة، وذلك لمتابعة مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

رافقه خلال الجولة الميدانية كل من محمود الشريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمجلس المدينة وفؤاد عمر فني بالإدارة الهندسية بمجلس المدينة وخلال الجولة الميدانية تابع رئيس المركز والمدينة العمل بالمنشآت الحكومية بالقرية لتأكد من تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين، حيث شملت الجولة تفقد مقر الوحدة المحلية، كما جري المرور على الأقسام للتأكد من انتظام سير العمل ومدي التزام العاملين وبالإطلاع علي دفتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد بعض العاملين وتم تحويلهم للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

كما تفقد رئيس المدينة ومرافقيه مقر الوحدة الصحية بالقرية للوقوف على مستوي الخدمات الطبية المقدمه للأهالي وبالإطلاع علي دفتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد بعض العاملين وتم تحويلهم للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم، كما تفقد مركز الشباب بقرية الجدي لمتابعة سير العمل وانتظامه وحين الإطلاع على دفتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد بعض العاملين وتم تحويلهم للشئون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم

كما تفقد رئيس المدينة محطة تحلية المياه للوقوف على مشكلة مياه الشرب ومدى توصيل الخدمة للأهالي بالقرية والتجمعات التابعة له ووعد سيادته بسرعة تركيب المواسير والغاطسة بالمحطة.

وتلاها جولة تفقدية ببعض التجمعات التابعه للقرية منها تجمع الجوفه وتجمع المرقب وذلك للوقوف على مستوى الخدمات بكل تجمع والعمل علي تطوير تلك الخدمات بما يضمن تحقيق الحياه الكريمه لجميع المواطنين بتجمعات قري المركز والمدينة.

وأثناء الجولة إلتقي رئيس المدينة بعدد من شيوخ وعواقل أهالي قرية الجدي للاستماع إلي المشاكل التي تواجه المواطنين بالقرية ووضع الحلول المناسبة والسريعة لها كما استمع لبعض المطالب والآراء المقترحة لديهم للعمل علي تلبيتها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة.

كما صرح رئيس المركز والمدينة أنه سيتم الارتقاء والتطوير بجميع القري بالمركز والمدينة والتجمعات التابعه لها خلال الفترة المقبلة للظهور بالمظهر اللائق وتكثيف الجهود المبذولة للعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بها.