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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل إنقاذ سائق أتوبيس لسيدة من أزمة قلبية

سائق أتوبيس ينقذ
سائق أتوبيس ينقذ سيدة من أزمة قلبية
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كشف السائق محمد عبده، أحد سائقي الأتوبيس، تفاصيل إنقاذه لسيدة من أزمة قلبية، قائلًا: "إنه كان متجها من مدينة العبور إلى التحرير وتفاجأ بأولاد هذه السيدة يبلغونه أن والدتهم غير قادرة على التنفس وطالبوه بإغلاق التكييف".

وقال "عبده"  في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إنه حاول أن يجعلها تجلس بالقرب من باب الأتوبيس للحصول على تهوية جيدة ولكي تستطيع التنفس واستنشاق الهواء وطلب من أحد الركاب أن تجلس مكانه لكنه رفض.

‏وأضاف أنه لجأ لإيقاف الأتوبيس ونزل بالسيدة لكي تستطيع التنفس وقام بطلب الإسعاف، موضحًا: "كان هناك بعض الأشخاص متحاملين ضدي في البداية ولكن بعدما لجأنا للإسعاف أصبح يساندني الكثيرون".

وأردف: "الإسعاف قاموا بعمل اللازم معها وانتظرتها حتى عادت مرة أخرى إلى الأتوبيس من جديد"، أنا مسيبتهاش لأن دا موقف إنساني أى حد طبيعي مكاني لازم يعمل كده لأن دا الصح وأي حاجة غير كده مش صح".

 

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