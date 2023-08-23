مصرع 17 شخصا إثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء شمال شرقي الهند

لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم إثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في ولاية "ميزورام" شمال شرقي الهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الأربعاء/ أن السلطات تخشى من أن يكون هناك عدد من الأشخاص محاصرين في الموقع، لاسيما أن ما بين 35 إلى 40 عامل بناء كانوا متواجدين في الموقع وقت انهيار الجسر.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

على صعيد آخر، لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب تسعة آخرون؛ إثر اصطدام شاحنة بسيارة في ولاية (راجاستان) شمال غربي الهند.

وذكرت الشرطة الهندية - في بيان اليوم - أن أربعة من المصابين حالتهم خطرة، وتم نقلهم إلى المستشفى في مدينة (جايبور)؛ لتلقي العلاج.

