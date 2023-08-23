احتفالية رياضية ترفيهية للأطفال من ذوي الهمم بـ"ثقافة دمنهور"

نظم قصر ثقافة دمنهور إحتفالية ثقافية رياضية ترفيهية تحت شعار (العب وارسم ولون واتعلم) تضمنت عدة فقرات متنوعة، منها عروض مسرحية وغنائية وشعرية ورسومات وألعاب ترفيهية ومسابقات رياضية، إلى جانب تكريم المشاركين والفائزين، وفي إطار خطة الدولة بإستهداف الأطفال من ذوى الهمم للعمل على دمجهم بالمجتمع ومنحهم كافة الخدمات الثقافية والترفيهية والمجتمعية اللازمة لهم.

تم عمل ورشة حركية وتنمية مهارات ومسرح عرائس (نشاط - لياقة - لعب - تركيز -مسابقات فنية وثقافية) وذلك بمشاركة أطفال ذوي الهمم في الأنشطة الفنية والترفيهية والثقافية.

وتأتى الاحتفالية فى ضوء الاهتمام التى توليه محافظة البحيرة بالأطفال ذوى الهمم وتعزيزا لدور الثقافة في التمكين والإبداع وإبراز المواهب والقدرات الخاصة بهم والعمل على بث روح التفاؤل والأمل والانتماء لديهم، وتحفيزهم على المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية بشكل فعال.