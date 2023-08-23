"تموين شمال سيناء" يشن حملات رقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق

نفذت مديرية تموين شمال سيناء حملة تموينية تضم الأجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على المخابز للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات ومراجعة أرصدة الدقيق بالمخابز ومطابقتها لمكينة الصرف، وذلك فى إطار متابعات مديرية تموين شمال سيناء من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والدقيق ومحال السوبر ماركت وتنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية.

وقامت الحملة بالمرور على أكشاك السجائر وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير محضرين تقرير للمخابز مواصفات ومحضرين سجائر مجهولة المصدر وفواتير بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار .

وقد جرى إحالة المحاضر إلى تحقيقات النيابات المختصة.

وفى إطار المشاركة المجتمعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء استقبلت أمانى رسلان مدير عام المديرية المستشار محمد مصطفى رئيس لجنة حقوق الإنسان بشمال سيناء وجاء اللقاء بهدف الإجابة عن بعض الاستفسارات والموضوعات التموينيه التى تخص المواطنين ورحبت أمانى رسلان خلال اللقاء بتذليل أى عقبات أو مشاكل خاصة بالمواطنين والتفاعل مع المنظمه وتقديم كافة الخدمات التموينية للمواطنين والهيئات التى يهمها مصلحة المواطنين.