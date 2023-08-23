احترق أثناء سرقة كابلات.. شقيقان يلقيان جثة صديقهما اللص بموقف سيارات في القطامية

أقدم شقيقان على إلقاء جثة صديقهما المحترق أثناء سرقة كابلات كهربائية بأحد مواقف السيارات بمنطقة القطامية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لشاب وعليها آثار حروق شديدة بمختلف أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر وبجسده آثار حروق نتيجة تعرضه لصعق كهربائي شديد.

وبعمل التحريات، تبين أن المتوفى هو عنصر إجرامى يتبع أحد التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة الكابلات الكهربائية، وأضافت التحريات أن المتوفى توجه برفقة شقيققين لسرقة محول كهربائي وأثناء قيامهم بتقطيع الأسلاك انفجرت الكابلات فى المتوفى مما تسبب فى احتراق جسده.

وتابعت التحريات أن الشقيقين قاما بحمل جثة صديقهما المتوفى وألقوها ليلا بأحد مواقف السيارات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة