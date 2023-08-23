ياسمين علي تحيي حفلًا بمهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

تحيي المطربة ياسمين علي حفلا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية، وذلك يوم الجمعة المقبل.

وتستعد ياسمين للحفل بعمل عدد من البروفات بالإضافة إلى تحضير قائمة من الاغاني التى يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وكان المطرب هشام عباس قد احيا أمس حفلا غناىيا هامش مهرجان الصيف الدولي في دورته العشرين .

وذكر أن الدورة الـ20 من مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، تقام في الفترة من 3 أغسطس، حتى يوم 1 سبتمبر، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الفعاليات الفنية، من ضمنهم حفلات غنائية للعديد من المطربين والفرق الغنائية، أبرزهم حفل الافتتاح مع فرقة مسار إجباري، وكذلك حفل الموسيقار عمر خيرت، هاني شنودة، ياسمين علي، علي الحجار، أحمد الحجار، هشام عباس، وغيرهم.