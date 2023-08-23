مسئول روسي: من غير المتوقع اتخاذ قرارات سريعة بشأن العملة المشتركة لدول البريكس

قال نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسية، فلاديمير إليتشيف، اليوم الأربعاء، إن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لا تتوقع أي "اختراقات سريعة" في إنشاء عملة مشتركة لدول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

ونقلت وكالة تاس الروسية عنه قوله "يمثل اقتصاد مجموعة البريكس حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن وجهة نظرنا فهو يحتاج إلى أداة دفع مستقلة، والمناقشات حول عملة البريكس ذات صلة".

وتابع أنه "مع ذلك فإن إنشاء عملات وأدوات دفع جديدة لا يعد عملية سريعة على الإطلاق، ولا نتوقع أي اختراقات سريعة في هذا الصدد، فقط انظر إلى المدة التي استغرقها الاتحاد الأوروبي لإنشاء اليورو وأداة الدفع الحالية".

وأضاف أنه في البداية يمكن أن يكون هناك اتفاقات على عملة أو سلة عملات، فضلا عن إنشاء أنظمة الدفع التي من شأنها أن تجعل من الممكن إجراء المدفوعات بين دول البريكس على أساس مجموعة من الحلول لمقارنة أسعار العملات.