بالفيديو.. عبد الغفار: قدمنا حوالي 22 مليون خدمة ضمن حملة 100 يوم صحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك فرقا بين حملة 100 يوم صحة وبين باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة، حيث إن المبادرات السابقة كانت تستهدف فئات معينة مثل صحة المرأة أو ضعف السمع للاطفال حديثي الولادة أو مبادرات الاعتلال الكلوي لعلاج كبار السن.

وأضاف "عبد الغفار" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن حملة 100 يوم صحة الفئة المستهدفه فيها هي الأوسع على الإطلاق، حيث تستهدف كل المواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية من غير المصريين، موضحًا أن المبادرات السابقة كان يتم البدء ببعض المحافظات والتوسع بعد ذلك لنشمل الـ 27 محافظة، ولكن حملة 100 يوم صحة بدأت في نفس التوقيت في الـ 27 محافظة وكان هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتكثيف عمل الحملة في القرى الأكثر احتياجًا والكفور والنجوع.

وتابع، أن حملة 100 يوم صحة واحدة من أضخم الحملات التي تم إطلاقها، وحاليًا وصلنا لليوم الـ60 ويتبقى 40 يومًا في الحملة، وآخر تقرير ليوم 58 يشير إلى أن حجم الخدمات التي قدمتها الحملة بلغت حوالي 21 مليونا و946 ألف خدمة صحية تم تقديمها للمستهدفين في كافة المحافظات.

وأردف أن حملة 100 يوم صحة تقدم تقريبًا كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، بداية من فحص الأم والجنين والكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين، والفحص السمعي لحديثي الولادة وفحص الأنيميا والتقزم والبدانة ومتابعة تنظيم الأسرة وغير ذلك من الخدمات الصحية.