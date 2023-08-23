الأرصاد: 3 مناطق تتعرض للرياح المثيرة للرمال والأتربة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية واعتدال درجات الحرارة خلال هذه الأيام، على الرغم من أننا في فصل الصيف.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات مع فضائية ten، اليوم الأربعاء أن هناك بعض المناطق ستتعرض لنشاط رياح مثير للرمال والأتربة، ولكن هذه المناطق في أقصى جنوب البلاد وهي حلايب وشلاتين وأبو سمبل.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلي أن العواصف ستكون على الثلاث مناطق فقط، وباقي المحافظات لن يكون بها أي رياح مثيرة للأتربة، لافتة إلى أن الأمطار أيضا مستمرة اليوم، ولكن بكميات قليلة مقارنة بالأيام الماضية على بعض الأماكن من جنوب سيناء، وبعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من اليوم، ولكن غير مؤثرة تماما على أى أنشطة يومية.