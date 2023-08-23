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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير اقتصادي: قمة "بريكس" تنظر فى إعادة توازنات العالم متعدد الأقطاب

قمة بريكس
قمة بريكس
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قال الدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إن قمة مجموعة "بريكس" فى جوهانسبرج، اجتماع حقيقى فى ظل أحداث عالمية كانت صعبة فى عامى 2021 و 2022، للنظر فى إعادة توازنات فى العالم المتعدد الأقطاب الآن وفى رحلة الوصول إلى أقطاب جديدة فى العالم وهنا تأتى أهمية هذه القمة.

وأضاف الشرقاوى خلال لقائه عبر فضائية  إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، ان جزء كبير من العالم وتحديدا دول القارة الأفريقية جراء التعامل مع السياسات الغربية لفترة طويلة خلف ذلك وفقا لتقارير صندوق النقد الدولى مديونية تصل لتريليون دولار وهناك 22 دولة غير قادرة على الإفاء بالتزاماتها فى الديون.

وتابع الشرقاوى، ان التحالف تم إنشاؤه عام 2006 وأعلن رسميا عام 2009 بخمس دول وهم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهناك مجموعة السبع الكتلة الأكبر اقتصاديا والتى تمثل 43% من اقتصاد العالم أمام تكتل البريكس والذى لديه قوة أخرى فى اتجاه آخر للمتابعين اقتصاديا.

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