خبير: القارة الأفريقية ستستفيد من قمة مجموعة "بريكس"

أكد الدكتور طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أن الدول الأفريقية ستستفيد من قمة مجموعة "بريكس" فى جوهانسبرج، لافتا إلى أن هذه القمة تبلور العالم الذى فيه قدر كبير من التوازن المتعدد الأقطاب وهناك أمل في البعد عن الأساليب القديمة، والتخلص من الهيمنة الأمريكية والغربية، في مقابل القوة الجديدة الناشئة.

وأضاف البرديسى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه من خلال قمة بريكس تستطيع الدول الناشئة الضعيفة والفقيرة والقارة الأفريقية أن تستفيد من مثل هذه الأوضاع والتنافس العالمى ما بين هذه القوة الصاعدة التى باتت تتحكم فى القرار الدولى بعيدا عن فكرة الهيمنة الأحادية ووجهة النظر العالمية الواحدة.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن أكثر من مسئول أكد أنهم لن يتخلوا عن الدولار كعملة موحدة من الناحية السياسية، موضحا أن وجود كل هذه الوفود بقمة بريكس له انعكاسه وتداعياته على فكرة ذلك العالم الجديد، وأن هناك تغييرا جذريا واستراتيجيا فى هذا العالم مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية والسياسية لهذه القمة.