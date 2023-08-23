أمريكا تتحفظ على انخفاض أعداد المشاركين في الاستفتاء الدستوري في إفريقيا الوسطى

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تحفظها على انخفاض أعداد المشاركين في الاستفتاء الدستوري في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وجاء في بيان صحفي على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أنه في 21 أغسطس صدقت المحكمة الدستورية في جمهورية إفريقيا الوسطى على نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 30 يوليو، والذي، من بين تغييرات أخرى، يلغي حدود الولاية الرئاسية، ويقوض الحكم الديمقراطي في البلاد.

وأكد البيان على أن الولايات المتحدة تؤمن بأن التحول السلمي المنتظم للسلطة يؤدي إلى مؤسسات قوية وبلدان أكثر استقرارا وازدهارا، وتراقب عن كثب بتحفظات شديدة التقارير التي تتحدث عن انخفاض مشاركة الناخبين والمخاوف بشأن سرية الاقتراع، وإن الانتخابات الحرة والنزيهة، مع العمليات الانتخابية الشاملة، ضرورية لأي ديمقراطية.

كما دعا البيان حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الإعلان عن موعد لإجراء انتخابات محلية يستطيع فيها جميع مواطني إفريقيا الوسطى التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع.

ووفقا للبيان فإن الولايات المتحدة تؤكد أهمية مشاركة جميع أصحاب المصلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك الحكومة والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، في العمليات الانتخابية في البلاد بشفافية وبناءة وسلمية.