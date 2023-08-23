بالفيديو.. المرور: كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر و15 مايو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية فى اتجاه ميدان رمسيس، كما أن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، كما أن كوبري 15 مايو المتجه الى منطقة المهندسين يشهد كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزله كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

فيما تظهر بعض الكثافات النسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية، كما أن منطقة الكورنيش من المظلات وحتى وسط البلد تشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، والمتجه الى منطقة المؤسسة ظهرت سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات، كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية وتبدأ الكثافات فى الزيادة مع ساعات الذروة.

كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية، وظهرت بعض الكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل وتبدأ الكثافات من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

وتظهر بعض الكثافات فى شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى مناطق بولاق وإمبابة، أما محور صفط يشهد كثافات مرورية تزداد فى الاتجاه لجامعة القاهرة.

أما القادم من أكتوبر فى إتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق، كما أن الاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو والذى يشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري، بالإضافة إلى بعض الكثافات على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين والعكس بسبب أعمال التوسعة فى الكوبري.

أما محافظة الأسكندرية، هناك سيولة مرروية عند كوبري أستانلى، وظهرت كثافات مرورية بشارع جمال عبد الناصر عند تقاطعه مع محمد نجيب وكثافات متحركة بشارع عبد السلام عارف.