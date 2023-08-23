بالفيديو.. احتفال سكان بلدة سات الفرنسية بتقاليد المبارزة المائية العريقة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يظهر احتفال سكان بلدة ساتت في جنوب وسط فرنسا سنويًا بتقليد المبارزة المائية، حيث يتوافد المئات لمشاهدة هذه المسابقة التي تقام في القنال الملكي في البلدة.

ويرتدي المتسابقون ملابس بيضاء ويتبارزون بحربات من الخشب وهم على متن قوراب، في البلدة المعروفة باسم بندقية لانغدوك، أسوةً بمدينة البندقية الإيطالية الشهيرة بقنواتها، تنبض بالحياة في أثناء هذه الفعالية التي هي جزء من احتفالات مهرجان القديس لويس.

ويشرح أحد الرجال قواعد المسابقة: "على الرجل أن يطيح بثلاثة رجال ليتأهل للتصفيات. بعد ذلك، يتم الأمر جولة تلو الأخرى، حتى يتبقى رجل واحد فقط. ليكون في النهاية، هو الفائز".